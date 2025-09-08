Аналитик Кошкович: Без поставок из Венгрии и Словакии Зеленского ждет смещение

Президента Украины Владимира Зеленского могут очень быстро сместить с поста, если внезапно прекратятся поставки электроэнергии и газа из Венгрии и Словакии. Такой точкой зрения в социальной сети X поделился аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович.

Как считает эксперт, поставки на Украину могут прекратиться в том случае, если энергетические балансы Венгрии и Словакии сильно пострадали от украинских атак. Эти страны могут резко сократить поставки, чтобы удовлетворять внутренние потребности. «Эти поставки имеют для Украины стратегическое значение, поэтому их прекращение приведет к немедленному краху режима Зеленского», — написал Кошкович.

Аналитик добавил, что смещение Зеленского будет выгодно народу Украины — их страдания «будут сведены к минимуму», а в дальнейшем поставки можно быстро восстановить.

Последняя атака Украины на нефтепровод «Дружба» потребовала пятидневного ремонта. Прокачка нефти в Словакию остановилась 22 августа, а возобновилась 28 августа.