Глава минэкономики Словакии Сакова заявила о возобновлении поставок нефти из РФ

Поставки российской нефти по нефтепроводу «Дружба» в Словакию возобновлены. Об этом в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) рассказала глава минэкономики республики Дениса Сакова, передает ТАСС.

Она выразила надежду, что работа маршрута будет стабильной, а нападения на энергетическую инфраструктуру закончатся. До этого возобновление поставок подтвердила венгерская энергетическая компания MOL, сообщает Reuters.

Очередное прекращение поставок было связано с ударом Вооруженных сил Украины (ВСУ) по линейной производственно-диспетчерской станции «Унеча» в ночь на 22 августа. Тогда российская сторона сообщила партнерам, что ремонт повреждений растянется как минимум на пять дней.

До этого ВСУ остановили поставки в Европу по нефтепроводу «Дружба» ударом по станции «Никольское» в Тамбовской области. Возобновить их удалось в среду, 20 августа.

Венгерская сторона призвала Украину остановить атаку на энергетическую инфраструктуру, обеспечивающую поставки нефти в республику. Также совместно со Словакией она обратилась к руководству Евросоюза с просьбой повлиять на Киев, хотя власти ЕС неоднократно критиковали Будапешт за нежелание прекращать закупки сырья в России.

В ответ на критику президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Киеве по случаю Дня независимости рассказал, что «существование "Дружбы" зависит от Венгрии». Эти слова прозвучали после вопроса, связанного с намерением Венгрии заблокировать вступление республики в ЕС.