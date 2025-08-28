Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
11:03, 28 августа 2025Экономика

Словакия сообщила о восстановлении поставок нефти по «Дружбе»

Глава минэкономики Словакии Сакова заявила о возобновлении поставок нефти из РФ
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: David W Cerny / Reuters

Поставки российской нефти по нефтепроводу «Дружба» в Словакию возобновлены. Об этом в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) рассказала глава минэкономики республики Дениса Сакова, передает ТАСС.

Она выразила надежду, что работа маршрута будет стабильной, а нападения на энергетическую инфраструктуру закончатся. До этого возобновление поставок подтвердила венгерская энергетическая компания MOL, сообщает Reuters.

Очередное прекращение поставок было связано с ударом Вооруженных сил Украины (ВСУ) по линейной производственно-диспетчерской станции «Унеча» в ночь на 22 августа. Тогда российская сторона сообщила партнерам, что ремонт повреждений растянется как минимум на пять дней.

До этого ВСУ остановили поставки в Европу по нефтепроводу «Дружба» ударом по станции «Никольское» в Тамбовской области. Возобновить их удалось в среду, 20 августа.

Венгерская сторона призвала Украину остановить атаку на энергетическую инфраструктуру, обеспечивающую поставки нефти в республику. Также совместно со Словакией она обратилась к руководству Евросоюза с просьбой повлиять на Киев, хотя власти ЕС неоднократно критиковали Будапешт за нежелание прекращать закупки сырья в России.

В ответ на критику президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Киеве по случаю Дня независимости рассказал, что «существование "Дружбы" зависит от Венгрии». Эти слова прозвучали после вопроса, связанного с намерением Венгрии заблокировать вступление республики в ЕС.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «От аэродромов до железных дорог». Россия запустила почти 600 дронов и десятки ракет по Украине. Зеленский выступил с обращением

    Пугачева сохранила статус предпринимателя в России

    Удары российских войск уничтожили десятки бойцов ВСУ в Сумской области

    Концерт Макса Коржа отменили в Казахстане

    Вдова бойца СВО была вынуждена дважды отпевать мужа

    Посудомоечные машины с сюрпризом пытались ввезти в Россию

    В России разработали выявляющий сразу 25 инфекций тест

    Появились подробности о начавшемся после атаки ВСУ пожаре на нефтезаводе на юге России

    Словакия сообщила о восстановлении поставок нефти по «Дружбе»

    В сети удивились внешности Димы Билана на «Новой волне»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости