Бывший вагнеровец рассказал о связанном со смертью золотом правиле ЧВК

Бывший вагнеровец Тимсо: Золотое правило ЧВК — не привязываться к сослуживцам
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Золотое правило частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» — не привязываться к сослуживцам. Оно обусловлено постоянным риском не вернуться с боевого задания. Об этом связанном со смертью правиле в ЧВК рассказал бывший вагнеровец с позывным Тимсо, его слова приводит «Украина.ру».

По словам Тимсо, в компании было принято проводить грань между теплым отношением друг к другу и сильной дружеской привязанностью.

«Ты можешь иметь с человеком теплые отношения, но привязываться к нему по-настоящему не стоит, поскольку на войне с людьми порой случается непоправимое. Если ты к нему сильно привязан, то это [потеря] может быть слишком тяжело», — рассказал он.

Боец признался, что во время первого контракта не следовал этому правилу.

Ранее бывший штурмовик ЧВК с позывным Пересидок заявил, что в зоне спецоперации бывают проблемы с некоторыми бывшими заключенными из-за тюремного табу.

