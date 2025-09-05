Вагнеровец рассказал о проблеме с ранеными из-за тюремного табу

Боец СВО Пересидок рассказал о проблеме с ранеными в области паха военными

Во время оказания помощи бойцам специальной военной операции (СВО), раненным в районе паха, были случаи, когда жгут случайно перетягивал гениталии. Чтобы избежать этого, медиков обучают проверять эту область руками, но с некоторыми бывшими заключенными возникает проблема из-за тюремного табу, рассказал бывший штурмовик ЧВК с позывным Пересидок в Telegram.

Он пояснил, что из-за адреналина или сильных болей раненый может не чувствовать давления в паху и, когда его привозят в госпиталь, то гениталии уже не спасти. «Проблема возникала в том, что я и большинство моих братьев по оружию, выходцы из мест лишения свободы, где хвататься за яйца другого мужчины неприемлемо. Поэтому, когда я сказал раненому, чтобы он сам проверил свои яйки, то он отнесся к этому с пониманием», — поделился Пересидок.

В результате наложил жгут правильно, после чего провел все остальные необходимые процедуры, подчеркнул он.

Ранее стало известно о бойце СВО, который, подорвавшись на двух минах, четыре дня добирался до российских позиций. В результате военнослужащий самостоятельно преодолел примерно 32 километра.