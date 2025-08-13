Россия
10:40, 13 августа 2025Россия

Боец СВО подорвался на двух минах, прополз более 30 километров к своим и выжил

Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Раненый участник СВО четыре для добирался до российских позиций ползком и выжил. Об этом рассказала «Абзацу» тетя военнослужащего.

Мужчина проходил службу на краснолиманском направлении. В ходе штурмовых действий он подорвался сразу на двух минах, пояснила собеседница издания. После того как ему была оказана первая помощь, бойцу пришлось самостоятельно добираться до российского тыла.

«Полз четыре дня до своих. В общей сложности плюс-минус 32 километра», — отметила родственница солдата. После этого бойца перевезли на лечение в Москву.

Ранее аналогичный путь пришлось преодолеть еще одному участнику спецоперации. Он получил сразу несколько ранений и дополз к своим только через пять дней. Выжить ему помогали операторы российских дронов, которые сбрасывали солдату все необходимое, в первую очередь медикаменты.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
