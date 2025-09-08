Путешествия
07:30, 8 сентября 2025Путешествия

Голый мужчина попытался изнасиловать наездницу в Европе и был избит кнутом

Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: JW.photography31 / Shutterstock / Fotodom

Мужчина попытался изнасиловать женщину, катающуюся на лошади в лесу Европы. Об этом сообщает издание Bild.

По данным источника, инцидент произошел два года назад, однако подробности стали известны недавно. 18-летний строитель из Румынии приехал в Германию и на пятый день своего пребывания в стране отправился в лес рядом с конюшней. Там он разделся, чтобы удовлетворить себя. Около 20:00 молодая наездница отправилась на прогулку и случайно наткнулась на голого румына.

Мужчина набросился на девушку, стащил ее с лошади и попытался снять с нее штаны для верховой езды, чтобы изнасиловать, но был избит кнутом и отступил. Затем злоумышленник попытался спрятаться, но его арестовала полиция.

Уточняется, что гражданин восточноевропейской страны находился в предварительном заключении в Висбадене с марта 2025 года. На прошлой неделе он раскаялся в содеянном в суде и извинился перед жертвой. Ему дали два года условно за попытку сексуального насилия и нанесение телесных травм.

Ранее 20-летняя туристка была изнасилована двоюродным братом своего жениха во время семейного отпуска в Индии. Инцидент произошел на курорте Лэнсдауне в штате Уттаракханд.

