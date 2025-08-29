Туристку изнасиловал двоюродный брат ее жениха во время семейного отпуска в Индии

20-летняя туристка была изнасилована двоюродным братом своего жениха во время семейного отпуска в Индии. Об этом сообщает Press Trust of India.

Уточняется, что инцидент произошел на курорте Лэнсдауне в штате Уттаракханд 25 августа. Молодая девушка и ее жених взяли с собой на отдых трех родственников последнего. Один из них совершил нападение на невесту брата. Пострадавшая сразу же обратилась в полицию с заявлением. Насильника разыскивают.

Ранее в Бангкоке британского туриста арестовали за изнасилование шестилетней девочки. Полиция вычислила его по видео с телефона, которое он снял во время надругательства.