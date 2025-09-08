Мир
Мерц высказался о сроках продолжения помощи Запада Украине

Мерц: Поддержка Украины Западом может продолжаться очень долго
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Christophe Gateau / Globallookpress.com

Поддержка Украины со стороны стран Запада может продолжаться очень долго. Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, его выступление транслировалась на YouTube-канале МИД ФРГ.

Мерц заявил, что Россия и Китай пытаются закрепить за собой сферы влияния в Юго-Восточной Европе. По его словам, страны Запада в связи с этим «должны были и сделали вывод», что Украину необходимо поддерживать «в ее борьбе за мир в Европе». Мерц добавил, что помощь Киеву «отнюдь не является пустой политической позой».

«И это может продолжаться еще очень долго», — отметил канцлер.

Ранее стало известно о недовольстве большинства немцев работой Мерца на посту канцлера Германии.

