15:47, 8 сентября 2025Россия

Стало известно о распространении смертельно опасного заболевания среди бойцов «Ахмата»

Боец «Ахмата» с позывным Шама заявил о развитии у военных мышиной лихорадки
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Среди бойцов спецназа «Ахмат» зафиксированы случаи заражения смертельно опасным заболеванием — геморрагической лихорадкой с почечным синдром, известной также как мышиная лихорадка. О развитии болезни стало известно из публикации бойца подразделения, санитара медицинского взвода с позывным Шама в Telegram.

Из слов военнослужащей следует, что на позициях российских бойцов расплодились мыши, переносчики этого заболевания. Шама заявил, что относится к мышам «спокойно» и видит в них «беззащитных и трогательных» зверей, но заразившиеся лихорадкой сослуживцы не разделяют ее отношения к грызунам.

«Трое заболевших у нас мышиной лихорадкой со мной не согласятся (...) Мыши повсюду. Мы просыпаемся, потому что они по нам бегают. Отжимаем друг у друга банки сгущенки», — рассказала она. Идет ли речь о троих заболевших военных в одном подразделении, или распространение болезни произошло во всем спецназе «Ахмат», не уточняется.

Из-за мышиной лихорадки у больных температура тела поднимается до 39-40 градусов, нарушается работа почек и других органов. При отсутствии должного лечения возможен летальный исход.

