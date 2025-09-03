Россия
19:39, 3 сентября 2025Россия

Российский экс-депутат поскандалил с полицейским из-за «Ахмата» и поступил с ним по исламу

Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал «МАКСИМ БАРАНОВ🇷🇺»

Бегавший в грязи за машиной Адама Кадырова и заявлявший об открывшихся после этого перспективах смоленский экс-депутат Максим Баранов поскандалил с полицейским из-за спецназа «Ахмат» и поступил с ним по «принципам ислама и христианства». Об этом он сообщил в Telegram.

Согласно рассказу Баранова, его вместе с приятелем остановили сотрудники ГИБДД для проверки документов, а после один из них «начал высказывать крайне негативные суждения» об «Ахмате», в котором бывший депутат ранее проходил службу. Между полицейским и экс-депутатом началась словесная перепалка, в ходе которой Баранов смог убедить собеседника в неправоте.

Чем известен экс-депутат Баранов?

В 2020 году Баранов стал объектом насмешек жителей Смоленска, после того как приехал инспектировать благоустройство двора в малиновых пиджаке, брюках и даже туфлях. Также депутат привлек к себе внимание, выложив ролик со справляющим нужду коллегой из другого города и записав видео о непростых для России временах на фоне дорогого автомобиля и портрета президента страны Владимира Путина.

Уходя на спецоперацию, Баранов взял с собой помощника — бойца MMA Ислама Каримова (Мучителя) из категории супертяжей ростом 198 сантиметров. В итоге он подвергся критике и во время службы — юристы из проекта Zlawyers отмечали, что воюющий депутат пользуется на боевых задачах айфоном, несмотря на существующий в вооруженных силах запрет. Сам Баранов сообщал в блоге, что стал военкором телеканала «Грозный» и демонстрирует, «как обстоят дела на линии фронта».

«Инспектор пришел к пониманию своей неправоты и принес извинения нам лично и всему спецназу "Ахмат"», — заявил Баранов. Он добавил, что не стал наказывать сотрудника полиции и публиковать его персональные данные, так как руководствовался религиозными принципами.

Мы решили проявить милосердие и не стали предавать его данные огласке, ведь, следуя принципам ислама и христианства, важно уметь прощать. Мы простили

Максим Баранов

Ранее Баранов пожаловался на несправедливость и заявил, что его «выкинули как щенка». По словам экс-депутата, он претендовал на некую должность, однако ему предпочли другого кандидата. В своей неудаче Баранов обвинил политика, чье имя называть отказался.

