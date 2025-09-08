Microsoft случайно отрекламировала Apple

Microsoft ошибочно показала интерфейс iPad в рекламе своего компьютера

Корпорация Microsoft использовала продукт Apple в рекламе своих ноутбуков. На это обратило внимание издание Windows Central.

На минувших выходных в X-аккаунте Microsoft Surface — линейки ноутбуков — появилось рекламное изображение устройства Surface Pro. Пользователи соцсетей обратили внимание, что на экране девайса Microsoft изобразили интерфейс iPadOS — операционной системы (ОС) для планшетов iPad.

Журналисты предположили, что авторы аккаунта Microsoft опубликовали картинку с продуктом Apple случайно. Запись была доступна около 24 часов, а затем ее удалили. В посте говорилось, что Surface Pro — «идеальный помощник в исследованиях». Однако по неизвестным причинам вместо интерфейса Windows на экране показали рабочее пространство iPadOS.

Авторы Windows Central сохранили комментарии пользователей, которые также обратили внимание на ошибку. Один из них написал, что даже сотрудники Microsoft не могут заставить себя пользоваться компьютерами Surface. Другой автор отметил, что удивлен, что корпорация с триллионной капитализацией может «так сильно напортачить».

В конце июля корпорация Apple случайно поделилась с пользователями соцсетей видео с рекламой смартфона Samsung Galaxy Z Flip 7. Тогда комментаторы предположили, что аккаунт Apple ведут те же специалисты, что и аккаунт Samsung.