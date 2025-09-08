Минимум один человек погиб при атаке ВСУ в ДНР

При атаке ВСУ Макеевки в ДНР погиб минимум 1 человек

При атаке Вооруженными силами Украины (ВСУ) Макеевки в Донецкой народной республике (ДНР) погиб минимум один человек. Об этом сообщили в ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

«При обстреле Красногвардейского района Макеевки, предварительно, один погибший», — рассказал собеседник агентства.

Уточняется, что также в результате обстрела Макеевки пострадали два человека. В оперативных службах сообщили о двух прилетах в Донецке, где был ранен один человек.

Ранее сообщалось, что ВСУ нанесли удары по Донецку и Макеевке с помощью реактивных ракет-дронов «Паляница». В общей сложности украинские военные выпустили не менее 20 дронов.