Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
21:58, 8 сентября 2025Бывший СССР

Появились подробности об ударе ВСУ по Донецку

ТАСС: ВСУ атаковали Донецк и Макеевку реактивными БПЛА «Паляница»
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удары по Донецку и Макеевке с помощью реактивных ракет-дронов «Паляница». Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

По информации агентства, в атаке также были задействованы ударные беспилотники самолетного типа. В общей сложности украинские военные выпустили по меньшей мере двадцать дронов.

Ранее стало известно о попадании украинского беспилотника в многоэтажный дом в Червоногвардейском районе Макеевки. Один человек не выжил.

До этого глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил о массированном обстреле территорий Донецка и Макеевки. Он уточнил, что удар был нанесен по парку «Гулливер», где в этот момент гуляли семьи с детьми. В результате атаки пострадали шесть человек, включая ребенка.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Киев официально прокомментировал сообщения об ударе «Искандером» по зданию кабмина

    «Самая сексуальная дальнобойщица в мире» в откровенном виде прокатилась за рулем

    Военкоры рассказали о планах ВС России по взятию Константиновки

    Появились подробности об ударе ВСУ по Донецку

    Обвиняемый в убийстве Тупака Шакура назвал заказчика преступления

    На Украине призвали запасаться пауэрбанками и фонариками

    В российском регионе задержали ребенка-гонщика

    Внук де Голля захотел переехать в Россию

    Стало известно число погибших на Украине американских военных

    Путин наградил Герасимова

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости