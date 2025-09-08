Бывший СССР
ВСУ атаковали дронами парк в центре Донецка, ранены шесть человек. В момент удара там гуляли семьи с детьми

Пушилин: В Донецке при атаке ВСУ по парку «Гулливер» пострадали шесть человек
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Tsitsagi Nikita / Globallookpress.com

Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили массированный обстрел территорий Донецка и Макеевки. Как сообщил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин, удар был нанесен по парку «Гулливер», где в этот момент гуляли семьи с детьми.

РИА Новости опубликовало кадры, как родители с детьми убегают с детской площадки. Атака произошла вечером, когда уже стемнело, однако на улице было еще много людей.

Парк был недавно отремонтирован и стал популярным местом среди местных жителей. Центральная аллея получила декоративные фигуры одуванчиков, вечером включается подсветка, позволяющая гулять даже в позднее время суток.

По центру Донецка вечером 7 сентября было нанесено три удара, а за прошлые сутки украинские войска совершили 15 атак, в том числе с использованием ствольной артиллерии калибром 15 миллиметров.

При атаке пострадали шесть человек

Всего при ударе по парку в Калининском районе Донецка пострадали шесть человек, в том числе девочка 2011 года рождения, уточнил Пушилин.

Всем раненым оказывается необходимая медицинская помощь. Желаю пострадавшим скорейшего выздоровления

Денис Пушилин глава ДНР

Ранения средней степени тяжести получили парень 2004 года рождения, девушки 2003 и 2006 года рождения, пострадали девушка 2003 года рождения и мужчина 1992 года рождения.

Обстрелом повреждена гражданская инфраструктура

Обстрел привел к значительным разрушениям гражданской инфраструктуры. По предварительным данным, повреждения получили шесть жилых домов и школа в Калининском районе Донецка, школа в Красногвардейском районе Макеевки; два припаркованных автомобиля, рассказал Пушилин.

Спецкор проекта Wargonzo Екатерина Романова рассказала, что здание школы в Донецке серьезно повреждено, выбиты окна, разрушены стены.

Фасад здания школы повреждён, в нескольких классах выбиты окна. По предварительной информации, в момент атаки в здании находился только сторож, который не пострадал. Это можно назвать чудом, учитывая масштабы разрушений

Екатерина Романова спецкор Wargonzo

На месте работают оперативные службы. Проводится оценка масштабов разрушений и документальная фиксация последствий обстрела.

ВСУ регулярно наносят удары по ДНР, ЛНР, Запорожской области, которые Киев считает своими регионами и не признает их вхождение в состав России. Так, в ночь на 5 сентября украинские дроны атаковали склад с горюче-смазочными материалами (ГСМ) на окраине Луганска. В результате удара произошло возгорание резервуара с топливом, который был практически не заполнен, из-за чего площадь пожара оказалась минимальной.

Вечером 1 сентября стало известно, что минимум три дрона ВСУ атаковали жилые дома в городе-спутнике Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) Энергодаре в Запорожской области. Уточнялось, что в результате происшествия никто не пострадал.

    ВСУ атаковали дронами парк в центре Донецка, ранены шесть человек. В момент удара там гуляли семьи с детьми

