Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили массированный обстрел территорий Донецка и Макеевки. Как сообщил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин, удар был нанесен по парку «Гулливер», где в этот момент гуляли семьи с детьми.
РИА Новости опубликовало кадры, как родители с детьми убегают с детской площадки. Атака произошла вечером, когда уже стемнело, однако на улице было еще много людей.
Парк был недавно отремонтирован и стал популярным местом среди местных жителей. Центральная аллея получила декоративные фигуры одуванчиков, вечером включается подсветка, позволяющая гулять даже в позднее время суток.
По центру Донецка вечером 7 сентября было нанесено три удара, а за прошлые сутки украинские войска совершили 15 атак, в том числе с использованием ствольной артиллерии калибром 15 миллиметров.
При атаке пострадали шесть человек
Всего при ударе по парку в Калининском районе Донецка пострадали шесть человек, в том числе девочка 2011 года рождения, уточнил Пушилин.
Всем раненым оказывается необходимая медицинская помощь. Желаю пострадавшим скорейшего выздоровления
Ранения средней степени тяжести получили парень 2004 года рождения, девушки 2003 и 2006 года рождения, пострадали девушка 2003 года рождения и мужчина 1992 года рождения.
Обстрелом повреждена гражданская инфраструктура
Обстрел привел к значительным разрушениям гражданской инфраструктуры. По предварительным данным, повреждения получили шесть жилых домов и школа в Калининском районе Донецка, школа в Красногвардейском районе Макеевки; два припаркованных автомобиля, рассказал Пушилин.
Спецкор проекта Wargonzo Екатерина Романова рассказала, что здание школы в Донецке серьезно повреждено, выбиты окна, разрушены стены.
Фасад здания школы повреждён, в нескольких классах выбиты окна. По предварительной информации, в момент атаки в здании находился только сторож, который не пострадал. Это можно назвать чудом, учитывая масштабы разрушений
На месте работают оперативные службы. Проводится оценка масштабов разрушений и документальная фиксация последствий обстрела.
ВСУ регулярно наносят удары по ДНР, ЛНР, Запорожской области, которые Киев считает своими регионами и не признает их вхождение в состав России. Так, в ночь на 5 сентября украинские дроны атаковали склад с горюче-смазочными материалами (ГСМ) на окраине Луганска. В результате удара произошло возгорание резервуара с топливом, который был практически не заполнен, из-за чего площадь пожара оказалась минимальной.
Вечером 1 сентября стало известно, что минимум три дрона ВСУ атаковали жилые дома в городе-спутнике Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) Энергодаре в Запорожской области. Уточнялось, что в результате происшествия никто не пострадал.