Украинский беспилотник попытался атаковать склад с топливом в Луганске

Украинский беспилотник пытался атаковать склад с ГСМ на окраине Луганска

Украинский беспилотник попытался атаковать склад с горюче-смазочными материалами (ГСМ) на окраине Луганска, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

По его информации, в 20:40 в результате удара произошло возгорание резервуара с топливом, который был практически не заполнен, из-за чего площадь пожара оказалась минимальной.

На место оперативно прибыли сотрудники МЧС. Ряд украинских каналов заявлял об атаке на нефтебазу вблизи Луганска и сильном возгорании, однако эта информация не подтверждается.

Ранее стало известно, что украинские войска активизировались на западных рубежах Луганской народной республики (ЛНР). Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.