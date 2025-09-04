Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
23:15, 4 сентября 2025Бывший СССР

Украинский беспилотник попытался атаковать склад с топливом в Луганске

Украинский беспилотник пытался атаковать склад с ГСМ на окраине Луганска
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Украинский беспилотник попытался атаковать склад с горюче-смазочными материалами (ГСМ) на окраине Луганска, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

По его информации, в 20:40 в результате удара произошло возгорание резервуара с топливом, который был практически не заполнен, из-за чего площадь пожара оказалась минимальной.

На место оперативно прибыли сотрудники МЧС. Ряд украинских каналов заявлял об атаке на нефтебазу вблизи Луганска и сильном возгорании, однако эта информация не подтверждается.

Ранее стало известно, что украинские войска активизировались на западных рубежах Луганской народной республики (ЛНР). Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Дальнобойные ракеты для Зеленского и разногласия по отправке войск на Украину. Как прошла встреча «коалиции желающих» в Париже?

    Трамп после разговора с лидерами ЕС опубликовал фото с Путиным

    Украинский беспилотник попытался атаковать склад с топливом в Луганске

    Следствие закрыло дело о даче взяток против российского миллиардера

    Вратарь сборной России рассказал о своей зависимости

    Приглашение Зеленского в Москву назвали тестом на мир

    На Украине решили штрафовать не говорящих по-украински таксистов

    Британец принял православие и отправился на СВО

    В России заявили о воплощении в жизнь одного тезиса Путина

    Российский боец две недели полз до своих в зоне спецоперации

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости