Украина усилила атаки в одном регионе

Марочко: Украина усилила атаки на западе ЛНР

Украинские войска активизировались на западных рубежах Луганской народной республики (ЛНР). Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко в беседе с ТАСС.

По его словам, с начала недели украинские военные усилили контратаки в районах населенных пунктов Нововодяное, Петровское в Кременском муниципальном округе, а также у Новомихайловки, Редкодуба и Карповки.

«Ширина участка фронта, на которой усилились штурмы боевиков, составляет более 20 километров», — уточнил эксперт.

Ранее Марочко раскрыл потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ЛНР. Он сообщил, что за неделю противник лишился почти 4,4 тысячи бойцов, считая наемников.