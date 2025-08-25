Военный эксперт назвал потери ВСУ в одном из регионов

Марочко: ВСУ за неделю в боях у ЛНР потеряли почти 4,4 тысячи солдат и наемников

За прошедшую неделю потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в боях у Луганской народной республики (ЛНР) составили почти 4,4 тысячи человек, считая наемников. Такие цифры в интервью ТАСС назвал военный эксперт Андрей Марочко.

«Потери составили порядка 4 380 украинских боевиков и наемников. Наибольший ущерб в живой силе был нанесен противнику в зоне ответственности группировки войск "Запад", действующей на купянском направлении и сватовско-кременском участке в ЛНР», — сказал он.

По его словам, Российская армия за неделю боев в регионе уничтожила шесть танков, включая три танка Leopard, одну реактивную систему залпового огня (РСЗО) «Град», 93 склада боеприпасов и около 270 боевых машин ВСУ, а также 49 станций радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Ранее Марочко заявил, что потеря Александро-Шультино украинскими войсками является тревожным звоночком для ВСУ.