Марочко назвал тревожным звоночком для ВСУ потерю одного из населенных пунктов в ДНР

Марочко: Потеря Александро-Шультино в ДНР является тревожным звоночком для ВСУ
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Потеря Александро-Шультино украинскими войсками является тревожным звоночком для группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ) между населенным пунктом и Предтечино в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом заявил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко, передает ТАСС

«Заход наших войск в Александро-Шультино — это очень тревожный звоночек для украинской группировки, которая находится между Предтечино и данным населенным пунктом», — рассказал он.

Отставной военный подчеркнул, что река Наумиха является водной преградой на этом участке фронта, которая не позволит украинскому командованию быстро вывести войска.

Минобороны России сообщило о взятии российскими войсками Александро-Шультино 21 августа. Отмечается, что контроль над селом установили бойцы группировки войск «Юг».

