Потеря Александро-Шультино украинскими войсками является тревожным звоночком для группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ) между населенным пунктом и Предтечино в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом заявил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко, передает ТАСС
«Заход наших войск в Александро-Шультино — это очень тревожный звоночек для украинской группировки, которая находится между Предтечино и данным населенным пунктом», — рассказал он.
Отставной военный подчеркнул, что река Наумиха является водной преградой на этом участке фронта, которая не позволит украинскому командованию быстро вывести войска.
Минобороны России сообщило о взятии российскими войсками Александро-Шультино 21 августа. Отмечается, что контроль над селом установили бойцы группировки войск «Юг».