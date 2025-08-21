Россия
12:10, 21 августа 2025Россия

Российские войска взяли еще один населенный пункт в зоне СВО

Минобороны: ВС России взяли под контроль Александро-Шультино в ДНР
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Река / ТАСС

Вооруженные силы (ВС) России взяли под контроль еще один населенный пункт в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом журналистам сообщили в Минобороны.

Речь идет о селе Александро-Шультино в Донецкой народной республике (ДНР), где боевые действия вели подразделения группировки войск «Юг».

Российским солдатам за сутки удалось нанести поражение пяти бригадам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Северск, Мраково, Николаевка, Миньковка и Васюковка в ДНР. Противник за сутки лишился до 240 бойцов, а также ряда техники и четырех складов с боеприпасами.

Ранее диверсанты ВСУ пытались высадиться у берега Крыма. Украинские военные пытались прорваться к полуострову на катерах, их уничтожили. Атака началась с удара FVP-дронов при поддержке разведывательных беспилотников, в качестве одного из них был задействован турецкий Bayraktar.

