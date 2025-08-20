Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:02, 20 августа 2025Россия

Раскрыты подробности боя с десантом ВСУ в Черном море у берегов Крыма

Раскрыты детали боя с десантом ВСУ у берегов Крыма
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)
СюжетАтака БПЛА

Фото: Evgeniy Maloletka / АР

Раскрыты детали боя с десантом ВСУ у берегов Крыма. Детали боестолкновения привел Telegram-канал «Два майора».

О попытке группы украинских солдат высадиться на буровых установках к западу от Крыма стало известно 20 августа.

По данным канала, атака ВСУ началась с удара FVP-дронов при поддержке разведывательных беспилотников, в качестве одного из них был задействован турецкий Bayraktar.

Один из катеров с украинскими бойцами удалось поразить около полуночи, отметил канал. После этого остальные катера — всего их было обнаружено девять — вышли из боя, указано в публикации.

Численность задействованного в попытке десантироваться на буровые установки личного состава канал оценил в 100-200 человек.

19 августа украинская диверсионная группа проникла в Брянскую область. Отряд из шести человек зашел вглубь приграничного региона на десятки километров, вступив в бой с российскими бойцами. Половина отряда была уничтожена, остальные сдались в плен.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России заявили об ударе F-16 по Курской области

    Вучич пообещал поддержать простой народ

    В российском регионе дети нашли на улице неизвестные таблетки и попали в больницу

    SHAMAN назвал свою главную задачу на «Интервидении»

    Лавров раскрыл предложение Путина по переговорам с Украиной

    Лавров предупредил об опасности ухудшения ситуации после трехсторонней встречи

    Российский футболист отметил 23-летие на миллионы рублей

    Врач раскрыл причину боли в мышцах после тренировок

    Россиянина дважды лишили водительских прав из-за живущего за сотни километров «двойника»

    Первый задержанный за мошенничество в MAX попал на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости