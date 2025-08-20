Раскрыты подробности боя с десантом ВСУ в Черном море у берегов Крыма

Раскрыты детали боя с десантом ВСУ у берегов Крыма

Раскрыты детали боя с десантом ВСУ у берегов Крыма. Детали боестолкновения привел Telegram-канал «Два майора».

О попытке группы украинских солдат высадиться на буровых установках к западу от Крыма стало известно 20 августа.

По данным канала, атака ВСУ началась с удара FVP-дронов при поддержке разведывательных беспилотников, в качестве одного из них был задействован турецкий Bayraktar.

Один из катеров с украинскими бойцами удалось поразить около полуночи, отметил канал. После этого остальные катера — всего их было обнаружено девять — вышли из боя, указано в публикации.

Численность задействованного в попытке десантироваться на буровые установки личного состава канал оценил в 100-200 человек.

19 августа украинская диверсионная группа проникла в Брянскую область. Отряд из шести человек зашел вглубь приграничного региона на десятки километров, вступив в бой с российскими бойцами. Половина отряда была уничтожена, остальные сдались в плен.