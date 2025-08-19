Стало известно о проникнувшей на десятки километров вглубь региона России украинской ДРГ

Mash: Под Брянском обнаружили проникнувшую на 40 километров вглубь региона ДРГ

В Брянской области обнаружили и ликвидировали украинскую диверсионно-разведывательную группу (ДРГ), проникнувшую на десятки километров вглубь региона. Об этом во вторник, 19 августа, пишет Mash в Telegram.

По информации издания, российские военные выявили диверсантов в 40 километрах от государственной границы в Комаричском районе и открыли по ним огонь. В результате трое диверсантов получили несовместимые с жизнью ранения. Еще трое, включая командира группы в звании капитана, сдались в плен.

Как рассказал украинский офицер, его группа пересекла границу семь дней назад. Их целью был подрыв железнодорожного узла и серия фотографий.

При осмотре у диверсантов обнаружили шесть винтовок AR-15 с глушителями, почти 10 килограммов взрывчатки, семь гранат Ф-1, средства связи «Гармин», а также советские пистолеты ПСС (пистолет самозарядный специальный) и МСП (малогабаритный специальный пистолет).

Ранее о том, что группа диверсантов Вооруженных сил Украины пыталась прорвать границу Брянской области, сообщали российские силовики. По их данным, пять членов ДРГ ликвидированы, еще двое взяты в плен. Идет ли речь об одной и той же группе украинских военных, пока неизвестно.