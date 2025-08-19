Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:28, 19 августа 2025Россия

Стало известно о проникнувшей на десятки километров вглубь региона России украинской ДРГ

Mash: Под Брянском обнаружили проникнувшую на 40 километров вглубь региона ДРГ
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Alina Smutko / Reuters

В Брянской области обнаружили и ликвидировали украинскую диверсионно-разведывательную группу (ДРГ), проникнувшую на десятки километров вглубь региона. Об этом во вторник, 19 августа, пишет Mash в Telegram.

По информации издания, российские военные выявили диверсантов в 40 километрах от государственной границы в Комаричском районе и открыли по ним огонь. В результате трое диверсантов получили несовместимые с жизнью ранения. Еще трое, включая командира группы в звании капитана, сдались в плен.

Как рассказал украинский офицер, его группа пересекла границу семь дней назад. Их целью был подрыв железнодорожного узла и серия фотографий.

При осмотре у диверсантов обнаружили шесть винтовок AR-15 с глушителями, почти 10 килограммов взрывчатки, семь гранат Ф-1, средства связи «Гармин», а также советские пистолеты ПСС (пистолет самозарядный специальный) и МСП (малогабаритный специальный пистолет).

Ранее о том, что группа диверсантов Вооруженных сил Украины пыталась прорвать границу Брянской области, сообщали российские силовики. По их данным, пять членов ДРГ ликвидированы, еще двое взяты в плен. Идет ли речь об одной и той же группе украинских военных, пока неизвестно.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин предложил Зеленскому встретиться в Москве

    Россиян призвали выращивать картофель в квартирах

    Звезда OnlyFans высмеяла работающих 5/2 людей

    Певица IOWA раскрыла еще один свой талант

    Российские власти поддержали расширение льгот на жилье для одной категории граждан

    В НАТО проведут встречу по Украине

    Главу азербайджанской диаспоры на Урале лишили российского гражданства. Его обвинили в этносепаратизме

    В ресторане на Ибице туристке предъявили счет за «крючок для сумки»

    Стало известно о наследстве Ивана Краско

    Опубликованы фото вторгшихся в Брянскую область бойцов Украины с простреленными головами

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости