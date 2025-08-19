Россия
07:26, 19 августа 2025Россия

ВСУ пытались прорвать границу России

РИА Новости: Группа бойцов ВСУ пыталась пресечь границу в Брянской области
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Andrew Kravchenko / Pool / Reuters

Группа бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) пыталась пресечь границу Брянской области. Об этом сообщил источник РИА Новости в силовых структурах.

«В Брянской области пресечена попытка пересечения границы Российской Федерации группой боевиков ВСУ. В результате стрелкового боя уничтожено пять человек живой силы противника, двое взято в плен», — сообщил собеседник агентства.

До этого прорвать границу в направлении Брянской области ВСУ пытались 9 августа. Украинские военные, а также наемники из стран Запада тогда пытались прорваться через село Манев. По ним ударили из реактивных систем залпового огня (РСЗО), артиллерии и с помощью авиации. В результате ликвидировать удалось как минимум четырех диверсантов.

У Брянской области в Черниговской области, как сообщалось ранее, скопились десятки тысяч бойцов ВСУ. Противник начал копить резервы на этом направлении после того, как Курская область была полностью освобождена от ВСУ.

