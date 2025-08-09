Стало известно о попытке прорыва украинской ДРГ границы России

Mash: Украинская ДРГ из 30 человек пыталась прорвать границу Брянской области

Попытку прорыва границы с Россией украинской диверсионно-разведывательной группой (ДРГ) удалось предотвратить. Об этом сообщил Mash в Telegram-канале.

По его данным, попытка проникновения на территорию России была предпринята в районе села Манев в Брянской области. Украинских диверсантов обнаружили российские пограничники в районе 6:00 по московскому времени в субботу, 9 августа.

На территорию России, как уточняется, пытались проникнуть в том числе наемники из стран Запада. По ним ударили из реактивных систем залпового огня (РСЗО), артиллерии и с помощью авиации. В результате ликвидировать удалось как минимум четырех диверсантов, оставшиеся бойцы пытаются отступить на исходные позиции.

Ранее стало известно, что десятки тысяч бойцов ВСУ скопились у границы с Россией в Черниговской области. Они готовят новую попытку прорыва государственной границы в направлении Брянской области. Противник начал копить резервы у Брянской области после полного освобождения Курской области от ВСУ.