Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:11, 20 августа 2025Россия

Десант ВСУ попытался высадиться неподалеку от Крыма, был уничтожен и снят на видео

Уничтожение десанта ВСУ неподалеку от Крыма сняли на видео
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Десант ВСУ попытался высадиться неподалеку от Крыма, был частично уничтожен и снят на видео. Кадры ликвидации опубликовал Telegram-канал «Два майора».

На ролике показано движение группы украинских катеров в Черном море. Затем один из них поражается российским дроном — горящий катер также видно на записи.

По данным канала, ролик был снят в ночь на 20 августа, когда ВСУ предприняли попытку высадиться на буровых установках к западу от Крыма. Столкнувшись с сопротивлением, противник отступил, указано в публикации.

19 августа стало известно о проникновении в Брянскую область украинской диверсионной группы. Отряд из шести человек зашел вглубь приграничного региона на десятки километров, вступив в бой с российскими бойцами. В результате огневого контакта половина группы была ликвидирована — на фото видно диверсантов с простреленными головами. Вторая половина сдалась в плен.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Московские врачи спасли тяжелобольного отца Сырского. Его лечение в России оплатил сам главком ВСУ

    Россиянина без штанов и с признаками анорексии нашли на трассе

    Жену оставшегося без ног бойца СВО довели до слез в российской больнице

    В список для чтения в школах России вошли книги об СВО

    Ликвидированные в Брянской области диверсанты попали на видео

    Раскрыто истинное отношение Европы к переговорам по Украине

    Игорь Николаев отсудил у россиянки деньги за шоколадку с усатым котом

    Задержанные в Брянской области диверсанты раскрыли на видео свои позывные

    В США сочли благом для Украины окончание конфликта с Россией

    В США обрадовались будущему флагману ВМФ России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости