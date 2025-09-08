Глава ДНР раскрыл подробности атаки ВСУ на донецкий парк

Глава ДНР Пушилин: При атаке ВСУ на парк в Донецке пострадали шесть человек

Шесть человека, в том числе ребенок, получили ранения в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на парк «Гулливер» в Донецке. Об этом сообщил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в Telegram-канале.

«Ранения средней степени тяжести получили: парень 2004 года рождения, девушки 2003 и 2006 годов рождения, пострадали: девочка 2011 года рождения, девушка 2003 года рождения и мужчина 1992 года рождения», — написал чиновник.

Он подчеркнул, что всем пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь, а также пожелал им скорейшего выздоровления. Кроме того, по словам Пушилина, было повреждено шесть жилых домостроений и здание школы в Калининском районе города.

Ранее сообщалось, что двое пострадавших в результате атаки на парк были госпитализированы.