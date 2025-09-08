Бывший СССР
ВСУ нанесли массированный удар по Донецку

RusVesna: ВСУ нанесли массированный удар по Донецку ракетами и дронами
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли массированный удар по Донецку и Макеевке с применением ракет и дронов. Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской весны» (RusVesna).

«ВСУ наносят комбинированный удар ракетами и дронами. Есть попадания в квартиры в Макеевке. Над Донецком ПВО сбивает дроны врага», — указано в сообщении.

В результате атаки беспилотник попал в многоэтажный дом в Червоногвардейском районе Макеевки, один человек не выжил. Информация о других пострадавших пока неизвестна.

Ранее губернатор Саратовской области Роман Бусаргин предупредил местных жителей об угрозе удара украинских беспилотников. По его словам, предупреждение поступило от Минобороны России.

