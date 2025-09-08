Россия
20:26, 8 сентября 2025

Минобороны предупредило российский регион об атаке ВСУ

Саратовский губернатор Бусаргин: От Минобороны поступила информация о БПЛА ВСУ
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин предупредил местных жителей об угрозе удара беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом он написал в Telegram-канале.

По его словам, предупреждение поступило от Минобороны России.

«Локально в местах возможной угрозы могут работать системы оповещения. Все экстренные службы приведены в полную готовность», — написал он.

В это же время врио главы Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил о том, что ВСУ выпустили ракеты по региону. По его словам, атаку удалось отразить. Сколько ракет было выпущено по региону, неизвестно. Тип использованных Украиной снарядов Слюсарь не назвал.

