Украина выпустила ракеты по российскому региону

Врио главы Ростовской области Слюсарь: ПВО отразила ракетную атаку на регион
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Украина выпустила ракеты по Ростовской области. Об этом объявил врио главы региона Юрий Слюсарь в Telegram.

Чиновник рассказал, что благодаря системе противовоздушной обороны (ПВО) ракетную атаку удалось отразить. Сколько ракет было выпущено по региону, неизвестно, тип использованных Украиной снарядов Слюсарь не назвал. «Последствия на земле уточняются», — подытожил врио губернатора Ростовской области.

Одновременно с этим власти Саратовской области объявили опасность атаки беспилотных летательных аппаратов и о приведении всех экстренных служб в полную готовность.

Ранее сегодня, 8 сентября, Владимир Зеленский анонсировал удары по территории России.

