19:48, 8 сентября 2025

Зеленский анонсировал ответные удары по России

Зеленский: Ответные удары по энергетике России есть и будут
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Ludovic Marin / Reuters

Киев наносит удары по российской энергетике и подготовит новые в ответ на ночную атаку по Украине. Ответные удары по России анонсировал в Telegram президент Украины Владимир Зеленский.

«Россияне сейчас концентрируют снова удары против нашей энергетики. Конечно, ответы наши есть и будут», — заявил украинский лидер.

Он добавил, что в ближайшие месяцы украинские военные сконцентрируются на защите критической инфраструктуры страны.

Ранее шесть человек, в том числе ребенок, получили ранения в результате атаки Вооруженных сил Украины на парк «Гулливер» в Донецке. Следственный комитет России возбудил уголовное дело. Расследование ведется по статьям 105 («Покушение на убийство») и 167 УК РФ («Умышленные уничтожение и повреждение имущества»).

