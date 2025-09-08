На Украине рассказали о подготовке Зеленским контрудара

«Страна.ua»: Зеленский готовит контрудар по антикоррупционным органам Украины

Президент Украины Владимир Зеленский готовит контрудар по Национальному антикоррупционному бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП). Об этом заявила «Страна.ua» в Telegram.

«Возвращение на Украину и арест депутата Верховной Рады Федора Христенко является на данный момент главным внутриполитическим событием. (...) Это означает, что подготовка контрудара Зеленского по НАБУ и САП, а также по их группе поддержки, входит в завершающую стадию», — подчеркивает издание.

«Страна.ua» отмечает, что реакция на попытку подчинить НАБУ и САП стала неожиданностью для Зеленского. При этом власти Украины не планируют отказываться от намерений поставить антикоррупционные органы под контроль.

Как полагают журналисты, офис Зеленского будет действовать в рамках уголовных дел Службы безопасности Украины (СБУ) о государственной измене против ключевых сотрудников НАБУ и САП с последующей сменой их руководства. Утверждается, что показания Христенко станут ключевым элементом обвинений.

Ранее директор НАБУ Семен Кривонос заявил о новой волне противостояния с СБУ. По словам чиновника, спецслужба ожидала возвращения неких людей из-за границы.