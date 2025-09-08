Нападение с топором на мужчину в Москве попало на видео

В Москве полиция и Росгвардия задержали двоих в масках за нападение с топором

В Москве двое мужчин в масках и с топором совершили разбойное нападение. Преступление попало на видео, которое опубликовала официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

На кадрах видно, как машина подъезжает к припаркованному автомобилю, блокирует его, из нее вылетают мужчины, один из них размахивает топором.

По данным МВД, во дворе жилого дома на юге столицы на местного жителя, когда он выгружал вещи из своей машины, напали неизвестные. Они распылили ему в лицо содержимое газового баллончика и избили, а затем из багажника забрали пакеты с дорогостоящими телефонами, рюкзак с документами и деньги. Ущерб превысил 2,5 миллиона рублей.

Полицейские нашли напавших на железнодорожном вокзале и при силовой поддержке спецназа задержали, добавили «Ленте.ру» в Росгвардии. Похищенное подозреваемые успели передать третьему соучастнику.

Возбуждено уголовное дело о разбое. На месте преступления изъяты топор и предмет, конструктивно схожий с пистолетом, он передан экспертам.

В настоящее время правоохранительные органы разыскивают сообщника и похищенное.

