Члены ОПГ с участием несовершеннолетних получили сроки за нападения на граждан

В Самарской области осудили членов ОПГ за нападение на местных жителей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Они признаны виновными по статьям 162 («Разбой, совершенный организованной группой»), 163 («Вымогательство, совершенное организованной группой»), 161 («Грабеж, совершенный с применением насилия неопасного для жизни и здоровья или угрозой его применения») и 132 («Насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего лица») УК РФ.

Как установил суд, в феврале 2021 года житель Самары привлек 11 ранее знакомых местных жителей, в том числе двоих несовершеннолетних, к участию в организованной преступной группе для нападения на граждан и завладения их имуществом. Участники группы были обеспечены транспортном, оружием и необходимым для совершения преступлений.

В период с февраля по июнь 2021 года они совершили четыре разбойных нападения и восемь вымогательств, в результате злоумышленники завладели имуществом и деньгами пострадавших на сумму более 800 тысяч рублей. Также в июне 2021 года один из осужденных, находясь в микрорайоне Крутые Ключи, совершил изнасилование несовершеннолетней.

Суд приговорил организатора к 9,5 годам колонии строгого режима. Остальные участники получили от 3,5 до 9 лет и четырех месяцев в колониях общего и строгого режима.

