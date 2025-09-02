Силовые структуры
18:14, 2 сентября 2025Силовые структуры

Россиянин надругался над малолетней девочкой в гаражах

В Нижегородской области осудили мужчину, надругавшегося над девочкой в гаражах
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

В Нижегородской области осудили мужчину, надругавшегося над девочкой в гаражах. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Он признан виновным по статье 132 («Насильственные действия сексуального характера») УК РФ.

Как установил суд, вечером 19 мая молодой человек находился в гаражах недалеко от парка «Юбилейный», где совершил изнасилование 11-летней девочки, с которой познакомился в социальной сети, и после этого они встретились. Ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Суд приговорил его к 12 годам и трем месяцам колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что мужчина надругался над российской школьницей в подъезде ее дома.

