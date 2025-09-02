Силовые структуры
Мужчина надругался над российской школьницей в подъезде ее дома

В Москве будут судить мужчину, надругавшегося над девочкой в подъезде дома
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

В Москве возбудили дело против мужчины, который надругался над девочкой в подъезде дома. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по городу.

Возбуждено уголовное дело по статье 132 («Насильственные действия сексуального характера») УК РФ.

По данным следствия, 30 августа на Воронежской улице в подъезде жилого дома мужчина напал на 16-летнюю девочку и совершил насильственные действия. Пострадавшая рассказала о произошедшем родителям, которые сразу обратились в правоохранительные органы.

Сотрудники полиции задержали фигуранта, ему предъявлено обвинение. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сообщалось, что россиянин попался на приставаниях к 11-летней девочке.

