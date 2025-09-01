Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:11, 1 сентября 2025Силовые структуры

Россиянин попался на приставаниях к 11-летней девочке

В Петербурге задержали мужчину, пристававшего к девочке в 2019 году
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге задержали мужчину, пристававшего к девочке в 2019 году. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным издания, на Ладожском вокзале оперативники из отдела уголовного розыска задержали 35-летнего жителя Архангельска, который в октябре 2019 года находился в квартире с 11-летней девочкой и трогал ее под бельем.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 132 УК РФ. («Насильственные действия сексуального характера»). Известно, что задержанный работает начальником производственно-технического отдела строительной фирмы. Он учился в Петербурге и воспитывает малолетнего ребенка.

Ранее сообщалось, что мигрант надругался над ребенком на глазах у родителей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    При посадке самолета Урсулы фон дер Ляйен произошел сбой системы навигации. Что ответили в Кремле в ответ на обвинения России?

    Неизвестные вломились в знаменитое поместье и посидели на диване

    На саммите ШОС изменили расписание из-за поездки Путина и Моди на Aurus

    Невеста Роналду похвасталась публике роскошным помолвочным кольцом

    Россиянин жестоко поплатился за решение остановить пытавшуюся уйти от него возлюбленную

    Взятие всей территории ДНР предрекли к концу осени

    В России заявили о необходимости ужесточить правила набора контрактников на СВО

    Курильщиков предупредили о дефиците одного витамина

    В России высказались о выходе Армении из ЕАЭС

    Российская школьница сорвалась с эскалатора в торговом центре

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости