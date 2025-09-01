Россиянин попался на приставаниях к 11-летней девочке

В Петербурге задержали мужчину, пристававшего к девочке в 2019 году

В Санкт-Петербурге задержали мужчину, пристававшего к девочке в 2019 году. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным издания, на Ладожском вокзале оперативники из отдела уголовного розыска задержали 35-летнего жителя Архангельска, который в октябре 2019 года находился в квартире с 11-летней девочкой и трогал ее под бельем.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 132 УК РФ. («Насильственные действия сексуального характера»). Известно, что задержанный работает начальником производственно-технического отдела строительной фирмы. Он учился в Петербурге и воспитывает малолетнего ребенка.

