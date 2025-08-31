Мигрант надругался над ребенком на глазах у родителей

В Волгограде мигрант надругался над мальчиком на глазах у родителей

В Волгограде мигрант надругался над несовершеннолетним мальчиком на глазах у родителей. Об этом в Telegram сообщает Следственное управление (СУ) СК России по Волгограду.

«Вечером 27 августа 2025 года в правоохранительные органы Советского района города Волгограда обратилась местная жительница с заявлением о том, что в отношении ее сына совершено преступление против его половой неприкосновенности», — говорится в публикации.

Неизвестный мужчина подбежал к мальчику во дворе дома и «совершил противоправные действия против половой неприкосновенности ребенка». Отец попытался задержать преступника, но тот скрылся.

Правоохранители возбудили уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 132 Уголовного кодекса РФ («насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста»).

