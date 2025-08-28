Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:42, 28 августа 2025Силовые структуры

Россиянин-педофил развратил восемь детей

В Калужской области осудили на 16 лет мужчину, развратившего восемь детей
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

В Калужской области суд приговорил к 16 годам лишения свободы 33-летнего дорожного рабочего, развратившего восемь детей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов региона.

Россиянин признан виновным по пункту «б» части 5 статьи 132 («Насильственные действия сексуального характера») и части 3 статьи 135 («Развратные действия») УК РФ. Потерпевшими по этому делу признаны восемь детей от восьми до 13 лет. Осужденный будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным источника «Ленты.ру», мужчина в 2023 и 2024 году общался на непристойные темы с детьми и требовал от них интимные фото.

Ранее в Дагестане задержали 24-летнего жителя Новолакского района, который под видом игры завлекал к себе соседскую пятилетнюю девочку.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВВС России перехватили над Черным морем американский патрульный самолет. На его фюзеляже разглядели секретное оборудование

    Мужчину-модель и его друга нашли бездыханными в бассейне сотрудники греческого отеля

    Россияне выбрали для отдыха с детьми перед школой несколько регионов страны

    Россиян предупредили о новой мошеннической схеме

    Стали известны подробности подрыва оператора ВГТРК на мине в Курской области

    В США предрекли распад Евросоюза

    В России обвинили Зеленского в саботаже инициатив Трампа

    Акции «Мечела» подешевели после публикации отчетности

    Российский военный блогер показал на видео бой «на полном ходу» с ВСУ в Черном море

    Названы самые выгодные iPhone для покупки осенью

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости