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11:50, 6 августа 2025Силовые структуры

Россиянин-педофил под видом игры завлекал к себе соседскую девочку и поплатился

В Дагестане задержали педофила за растление 5-летней девочки
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ground Picture / Shutterstock / Fotodom

В Дагестане задержали 24-летний житель Новолакского района, который под видом игры завлекал к себе соседскую пятилетнюю девочку. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

По данным канала, пострадавшая рассказала матери про мужчину, который под видом игры завлекал ее к себе и трогал. Женщина обратилась в полицию.

В телефоне фигуранта правоохранители нашли видео-доказательства насилия нал потерпевшей. С девочкой и ее семьей работают психологи.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что Московский областной суд приговорил детского тренера по карате из Егорьевска к 21 году колонии строгого режима.

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