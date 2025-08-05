Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:26, 5 августа 2025Силовые структуры

Серийный тренер-педофил из Подмосковья получил многолетний срок

В Подмосковье суд дал 21 год колонии тренеру-педофилу
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов/Коммерсантъ

Московский областной суд приговорил детского тренера по карате из Егорьевска к 21 году колонии строгого режима. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Мужчину признали виновным в развратных и насильственных действиях сексуального характера, а также в сексуальной связи с лицом, не достигшим 16 лет. Ему назначена принудительная мера лечения у психиатра по месту отбытия наказания. Также суд удовлетворил иски потерпевших на 1,75 миллиона рублей.

Сообщается, что от действий тренера пострадали минимум пять девочек в возрасте от 10 до 13 лет. Над ними он надругался в заброшенном здании в Егорьевске.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге на свободу вышел 87-летний тренер, осужденный за педофилию после слов девочки.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о возможном ответе Путина на ультиматум Трампа

    Замминистра образования российского региона наняла мужа по нацпроекту «Демография»

    Раскрыт новый посредник в переговорах России и США

    В США назвали причину снятия Россией моратория на РСМД

    Серийный тренер-педофил из Подмосковья получил многолетний срок

    Подмосковные Подлипки подмыло

    В Госдуме назвали абсурдной идею ввести порядок воспитания детей после развода родителей

    Мерц жестко поговорил с Нетаньяху

    Жара ударила по французским атомным станциям и ценам на электричество

    Азербайджанский министр увидел значительные перспективы расширения сотрудничества с США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости