Серийный тренер-педофил из Подмосковья получил многолетний срок

В Подмосковье суд дал 21 год колонии тренеру-педофилу

Московский областной суд приговорил детского тренера по карате из Егорьевска к 21 году колонии строгого режима. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Мужчину признали виновным в развратных и насильственных действиях сексуального характера, а также в сексуальной связи с лицом, не достигшим 16 лет. Ему назначена принудительная мера лечения у психиатра по месту отбытия наказания. Также суд удовлетворил иски потерпевших на 1,75 миллиона рублей.

Сообщается, что от действий тренера пострадали минимум пять девочек в возрасте от 10 до 13 лет. Над ними он надругался в заброшенном здании в Егорьевске.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге на свободу вышел 87-летний тренер, осужденный за педофилию после слов девочки.