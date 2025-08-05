Осужденный за педофилию после слов девочки 87-летний российский тренер вышел на свободу

В Екатеринбурге на свободу вышел 87-летний тренер, осужденный за педофилию

В Екатеринбурге на свободу вышел 87-летний тренер по настольному теннису Николай Ражев, осужденный за педофилию. Об этом сообщает URA.RU.

Мужчина отбыл двухлетнее наказание в колонии строгого режима. Основанием для возбуждения уголовного дела в отношении него стали жалобы одной из бывших воспитанниц. Она рассказала родителям, что тренер трогал ее за грудь и ягодицы.

Ражев вину не признал. По его словам, воспитанница была выгнана с тренировки за нарушение дисциплины.

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