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14:13, 5 августа 2025Силовые структуры

Осужденный за педофилию после слов девочки 87-летний российский тренер вышел на свободу

В Екатеринбурге на свободу вышел 87-летний тренер, осужденный за педофилию
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Игорь Надеждин / «Лента.ру»

В Екатеринбурге на свободу вышел 87-летний тренер по настольному теннису Николай Ражев, осужденный за педофилию. Об этом сообщает URA.RU.

Мужчина отбыл двухлетнее наказание в колонии строгого режима. Основанием для возбуждения уголовного дела в отношении него стали жалобы одной из бывших воспитанниц. Она рассказала родителям, что тренер трогал ее за грудь и ягодицы.

Ражев вину не признал. По его словам, воспитанница была выгнана с тренировки за нарушение дисциплины.

Ранее сообщалось, что на Алтае перед судом предстанет отец, шесть лет избивавший сына кочергой.

ЖЗЛ
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