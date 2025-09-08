Бывший СССР
Назван бюджет Украины на проведение срочной мобилизации

Shot: Власти Украины выделили 12 миллионов долларов на проведение мобилизации
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Andriy Andriyenko / Reuters

Власти Украины выделили 12 миллионов долларов на проведение экстренной мобилизации. Об этом сообщает Shot, ссылаясь на данные российских хакеров.

«Киев выделил 500 миллионов гривен (12 миллионов долларов США) на проведение экстренной мобилизации. (...) В семи регионах Украины созданы оперативные штабы при ОВА (областная военная администрация — прим. «Ленты.ру»), которые на постоянной основе обновляют данные о жителях и отлавливают их для отправки в ряды ВСУ», — указано в сообщении.

Помимо этого, как отмечается, военкомы используют спортивные комплексы, внедряясь в базы школ и училищ для сбора информации о спортсменах для заблаговременного подбора подходящих войск.

Ранее стало известно, что власти Украины планируют срочно мобилизовать 122 тысячи человек из-за ситуации на фронте. Отмечалось, что в Днепропетровской области якобы планируется мобилизовать более 22 тысяч человек, в Одесской области около 18 тысяч.

