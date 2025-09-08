Политолог Тимофеев: Отказ от переговоров с Россией популярен в ЕС

Среди политиков отдельных европейских государств, таких как Германия, Франция, самой распространенной является позиция о контропродуктивности переговоров с Россией по украинскому конфликту и продолжение боевых действий, заявил в разговоре с «Лентой.ру» политолог Иван Тимофеев.

«Там считают, что необходимо заставить Россию проиграть. А переговоры американского президента Дональда Трампа воспринимаются как ненужные. Такие политики живут в дотрамповской реальности. Другой вопрос — насколько она соответствует реалиям текущих дней и интересам самого Евросоюза», — сказал Тимофеев.

Инициативы Трампа по мирному урегулированию украинского конфликта, как отметил политолог, вызывают только раздражение европейских политиков, и эта позиция, по его словам, не меняется, несмотря на внешние обстоятельства.

«Они хотят, чтобы американцы тоже воевали. А американцы не хотят принимать участие в противостоянии, потому что это дорого и безрезультатно, — объяснил собеседник "Ленты.ру". — Позиция Евросоюза может измениться со временем. Понятно, что переговоры в любом случае придется начинать рано или поздно, но, возможно, на менее выгодных для Запада и Украины условиях».

Ранее депутат бундестага от Христианско-демократического союза (ХСС) Родерих Кизеветтер призвал власти Германии как можно скорее передать Вооруженным силам Украины (ВСУ) дальнобойные ракеты Taurus. Он также призвал не тратить время на «контрпродуктивные псевдопереговоры».