Названы новые стереотипы иностранцев в отношении русских туристов на отдыхе

Туристический эксперт Гажиенко назвал новые стереотипы иностранцев о русских туристах, отдыхающих за границей. Своими наблюдениями он поделился в беседе с Life.ru.

По сообщению владельца турагентства Тариела Гажиенко, европейцев поражает отношение россиян к деньгам. Он отметил, что многие жители стран Европы могут пройти несколько кварталов только для того, чтобы сэкономить на кофе, и считают, что россияне сорят чаевыми. «Для российских путешественников важнее не экономия, а качество отдыха. Они готовы заплатить больше за хороший сервис, вкусную еду или уникальный опыт», — добавил эксперт.

Российские туристы кажутся более закрытыми в общении. Иностранцы, покупая напиток у бармена, обязательно перекинутся с ним парой фраз. Однако жители России более серьезны и не поддерживают за рубежом small-talk — неформальный разговор с незнакомцами.

Также Гажиенко подчеркнул, что многие европейцы не понимают, зачем русские ставят пустую бутылку под стол и хлопают в ладоши во время приземления самолета.

Ранее путешествующая по миру россиянка Марина Ершова развеяла популярные мифы о своих соотечественницах за границей. Первый миф о россиянках, о котором рассказала автор публикации, — что за рубежом их будет ценить каждый встречный.

