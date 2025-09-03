Путешествия
05:30, 3 сентября 2025Путешествия

Путешествующая по миру россиянка развеяла мифы о русских девушках за границей

Алина Черненко

Фото: Frank Augstein / AP

Путешествующая по миру россиянка Марина Ершова развеяла популярные мифы о своих соотечественницах за границей. Наблюдениями она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

Первый миф о россиянках, о котором рассказала автор публикации, — что за рубежом их будет ценить каждый встречный. «На деле всем на тебя плевать. Ты просто очередная иностранка с жутким акцентом, а иногда еще и с кучей ярлыков: "наверное, хочет гражданство", "ищет кошелек", "слишком серьезная". Ценить будут ровно настолько, насколько ты сама себя ценишь», — предупредила Ершова.

Второй миф — что россиянкам за границей просто найти «настоящего мужика с кошельком» — она тоже опровергла. Путешественница отметила, что чаще всего во время поездок по миру она встречает мужчин, гордящихся тем, что у них ипотека и кредит на пикап.

«И они искренне считают, что это — богатство. Так что если твой ориентир — кошелек, лучше сразу в банк, а не за границу», — поиронизировала автор, добавив, что далеко не все иностранцы романтичные и не дарят цветы каждый день.

Кроме того, блогерша заявила, что мужчины в других странах не сильно отличаются от россиян. «Думаете, за границей нет тех, кто носки под диван прячет и пиво литрами льет? Ох, есть, и еще какие экземпляры! Просто у них пиво не "Жигулевское", а Heineken», — констатировала она.

Ершова посоветовала соотечественницам перестать верить в сказки и не искать гарантию счастья. «Жизнь за границей — это не про короны, а про адаптацию, про умение быть собой и строить нормальные отношения», — заключила россиянка.

Ранее иностранцы в беседе с российской тревел-блогершей назвали главные отличия ее соотечественниц от европеек. Первая особенность россиянок, на которую обращают внимание жители других стран, — это их макияж и маникюр.

