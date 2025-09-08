Бывший СССР
Офицер ВСУ резко раскритиковал ответ Зеленского на предложение приехать в Москву

Офицер ВСУ Арти Грин: Маннергейм поехал бы в Москву, в отличие от Зеленского
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Бывший президент Финляндии Карл Густав Маннергейм поехал бы в Москву для заключения мира, в отличие от президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявил офицер Вооруженных сил Украины (ВСУ) в отставке Евгений Бекренев, известный под псевдонимом Арти Грин, в эфире YouTube-канала Politeka.

«По крайней мере, он бы не произносил таких глупостей. То есть риторика Зеленского демонстрирует, что его все устраивает, давайте воевать дальше», — подчеркнул украинский военный.

Бекренев прокомментировал призыв Зеленского к президенту России Владимиру Путину приехать в Киев в ответ на предложение провести переговоры в Москве и резко раскритиковал политика. Он назвал откровенной ложью заявления украинского руководства о желании мира и добавил, что конфликт на Украине может завершиться либо поражением Киева, либо компромиссом.

Ранее президент Финляндии Александр Стубб высказался о повторении финского сценария на Украине. Политик заявил, что в первую очередь нужно достичь прекращения огня на Украине, а затем переходить к переговорам о территориях.

