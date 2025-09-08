Россия
05:48, 8 сентября 2025

Песков назвал препятствие для урегулирования на Украине

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался о препятствиях для урегулирования на Украине. Его слова приводит ТАСС.

Песков назвал препятствие для урегулирования на Украине и подчеркнул, что разрешению ситуации мешает оголтелый европейский милитаризм. Он напомнил слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая призвала превратить Украину в «стального ежа».

«Что это такое? Если говорить клише времен холодной войны — это оголтелый европейский милитаризм. И такая позиция европейцев не способствует, а наоборот затрудняет процесс урегулирования», — отметил представитель Кремля.

8 августа президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил провести в Минске трехстороннюю встречу лидеров США, России и Украины Дональда Трампа, Владимира Путина и Владимира Зеленского. Он призвал установить перемирие в воздухе в качестве первого шага урегулирования украинского конфликта.

