15:36, 8 сентября 2025

Подвергшийся нападению мигранта под Москвой священник рассказал о самочувствии

Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Подвергшийся нападению мигранта настоятель подмосковного храма отец Александр рассказал о самочувствии. Его слова приводит издание «Абзац» в Telegram.

8 сентября стало известно, что иностранец забросал камнями священника. Перед этим он справил нужду возле храма святой великомученицы Ирины в Пушкине, священнослужитель сделал ему замечание.

«Чувствую себя замечательно», — рассказал священнослужитель, в которого, по данным СМИ, попал один из брошенных в него камней. По его словам, к расследованию инцидента уже подключились правоохранительные органы.

Ранее в Москве 20-летний иностранец потушил свечи в православном храме на юго-западе города. Ему было предъявлено обвинение по статье Уголовного кодекса, предусматривающей ответственность за нарушение права на свободу вероисповедания.

