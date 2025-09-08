Подвергшийся нападению мигранта под Москвой священник рассказал о самочувствии

Подвергшийся нападению мигранта священник: Чувствую себя замечательно

Подвергшийся нападению мигранта настоятель подмосковного храма отец Александр рассказал о самочувствии. Его слова приводит издание «Абзац» в Telegram.

8 сентября стало известно, что иностранец забросал камнями священника. Перед этим он справил нужду возле храма святой великомученицы Ирины в Пушкине, священнослужитель сделал ему замечание.

«Чувствую себя замечательно», — рассказал священнослужитель, в которого, по данным СМИ, попал один из брошенных в него камней. По его словам, к расследованию инцидента уже подключились правоохранительные органы.

Ранее в Москве 20-летний иностранец потушил свечи в православном храме на юго-западе города. Ему было предъявлено обвинение по статье Уголовного кодекса, предусматривающей ответственность за нарушение права на свободу вероисповедания.