Генпрокурор рассказал о массовых требованиях снизить цены на продукты

Генпрокурор Краснов сообщил о массовых предупреждениях бизнесменам из-за цен

Только в первом полугодии 2025 года прокуроры объявили предостережения руководителям 5,3 тысячи хозяйствующих субъектов из-за цен на продукты питания. Об этом в интервью РБК рассказал генпрокурор России Игорь Краснов.

В частности, он сообщил о требованиях по установлению объективной стоимости продуктов к руководителям 12 крупнейших сельхозпредприятий из-за динамики оптово-отпускных цен на сырое молоко и сливочное масло.

Также в заслугу прокурорам Краснов поставил победу над рекордным подорожанием картофеля, что наблюдалось в прошлом и начале нынешнего года. По его мнению, рост цен связан с тем, что некоторые бизнесмены или производители пытаются нажиться. Генпрокурор указал, что работа проводилась совместно с Федеральной антимонопольной службой (ФАС).

По итогам июля, то есть в первый месяц сбора урожая, сельскохозяйственные организации на фоне снижения посевных площадей отгрузили на 22,3 процента меньше картофеля, чем годом ранее. При этом в январе-июле Россия закупила за рубежом 857 тысяч тонн картофеля, в то время как за весь 2024 год импорт составлял всего 440 тысяч тонн.

Ранее издание Politico сообщило, что основной причиной дефицита картофеля в Белоруссии, с которым республика столкнулась в то же время, что и Россия, стало требование президента страны Александра Лукашенко снизить цены в административном порядке. Из-за этого выращивание корнеплода стало невыгодным и производство упало.