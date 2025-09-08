Силовые структуры
13:42, 8 сентября 2025Силовые структуры

Последние минуты жизни убитой в апарт-отеле Петербурга школьницы попали на видео

Варвара Митина (редактор)

Последние минуты жизни школьницы, с которой жестоко расправился юноша в апарт-отеле Санкт-Петербурга, попали на видео. Кадрами делится Telegram-канал «112».

На кадрах видно, как молодой человек и несовершеннолетняя идут по коридору отеля и заходят в номер, в котором будет совершено преступление.

По данным канала, в день трагедии школьница заявила маме, что идет гулять с подругой. Она также попросила знакомую прикрыть ее.

Преступление произошло из-за того, что 15-летняя школьница решила расстаться с 19-летним возлюбленным, с которым познакомилась в онлайн-игре «Роблокс». Расставание произошло еще в мае. Все эти месяцы молодой человек рассказывал знакомым, как расправится с несовершеннолетней. Он также угрожал ей и тем, кто знал о его планах.

Подозреваемого задержали в состоянии острого психоза, он пытался расправиться с собой. Возбуждено уголовное дело.

