09:41, 8 сентября 2025Силовые структуры

Юноша жестоко расправился с 15-летней бывшей в российском отеле

В Петербурге молодой человек зарезал 15-летнюю бывшую возлюбленную в апарт-отеле
Екатерина Кашурникова
Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Санкт-Петербурге бывший парень жестоко расправился с 15-летней возлюбленной в апарт-отеле. Об этом сообщает Telegram-канал Mash на Мойке.

По данным ведомства, пара познакомилась в интернете во время игры и долго общалась. В мае девушка захотела завершить романтические отношения. Подозреваемый начал ей угрожать. Он пригласил ее в отель и изрезал ножом. О своих планах молодой человек рассказал другу, прислав фотографии потерпевшей. Тот передал историю маме, которая и позвонила в полицию.

Подозреваемого задержали в состоянии острого психоза, он пытался расправиться с собой. На данный момент он находится в больнице. Возбуждено уголовное дело.

Ранее стало известно, что жителя Кемерово подозревают в расправе над 19-летним молодым человеком.

